¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26¡§34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤Ë½Ð±é¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤¿·ÝÇ½¿Í¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡¢ËÙÌ¤±ûÆà¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥¬¤ÎÎ¢¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åú¤¨¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¡Ö¼ÂÌ¾¹ðÇò¥¸¥§¥ó¥¬¡×¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò´¶¤¸¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ò°ú¤¤¤¿¿¹¡£Åì¥Ö¥¯¥í¤«¤é¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È±©Ä»¤µ¤ó¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤¬½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¥¯¥é¥¹¤ÎÊý¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤Ã¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¹½¿Þ¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÎ©¤Á²ó¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ª¼êËÜ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ±©Ä»¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ª¼êËÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢±©Ä»¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¥¥ã¥é¤À¤Èµö¤µ¤ì¤ë¡£¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
