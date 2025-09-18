Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月18日は、パワフルな冷却能力が特長のコンプレッサー式を採用し、-18〜20℃まで温度調整が可能な、山善（YAMAZEN）の「AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫（15Lタイプ）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

[山善] ポータブル冷蔵庫 冷凍冷蔵庫 15L コンプレッサー式 (AC/DC 2WAY電源) 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 節電モード搭載 ブラック YFR-AC151(B) 22,800円 （8%オフ） Amazonで見る PR PR

−18℃まで設定できる優れモノ。山善の「AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫（15Lタイプ）」がお買い得！

アウトドアや車中泊で「冷蔵・冷凍ができる」って、想像以上に快適。-18〜20℃まで温度調整できて食材もドリンクもベストな状態に保てる、山善（YAMAZEN）の「AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫（15Lタイプ）」が8％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

パワフルな冷却能力が特長のコンプレッサー式を採用し、-18〜20℃まで温度調整が可能。冷蔵はもちろん冷凍もできるので、夏場の生鮮食品やアイスクリームなどの冷凍食品も安心です。

家庭用の交流（AC・100V）と、車のシガーソケット（DC・12V/24V）に対応しているので、外出先などのコンセントがない場所でも、ポータブル電源や車で使用できます。

温度はデジタルパネルで簡単に設定でき、シーンに合わせて柔軟に使えるのも魅力です。

コンパクト＆省エネで、長く使える安心設計

Image: Amazon.co.jp

容量は15Lで、500mLペットボトルなら約15本収納可能。車に積んでも邪魔にならないコンパクトなサイズ感で、持ち運びも楽々できます。

節電モードと標準モードの2モードを搭載し、無駄な電力をカットする設計なので、長時間の使用でもバッテリーへの負担が少なく安心。耐久性にも優れた設計で、長く頼れる一台です。

本格冷却＆温度調整自在な「AC/DC 2WAY 冷凍冷蔵庫（15Lタイプ）」は、家でも車でも使えて、食材や飲み物の管理が一気にラクになるアイテム。アウトドア派や車中泊ユーザーはもちろん、防災用としても一台あると安心ですよ。

[山善] ポータブル冷蔵庫 冷凍冷蔵庫 15L コンプレッサー式 (AC/DC 2WAY電源) 車載 冷蔵庫 冷凍庫 小型 クーラーボックス 節電モード搭載 ブラック YFR-AC151(B) 22,800円 （8%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞山善アイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp