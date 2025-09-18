µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Î¼õÆñ¡¡Á°Ìë¤Ï»àµå¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤Ç¤â¤óÀä¡¡²¬ËÜ¤Ï¤Ä¤¤¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î18Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬2ÆüÏ¢Â³¤Î¼õÆñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±³ØÇ¯º¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬ÂÇ¼Ô¡¦ÊÂÌÚ¤Ë3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Ï¥µ¥¤¥ó°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Êáµå¤·Â»¤Í¤¿146¥¥í¤¬´ßÅÄ¤Î±¦ÂÀÂÜÉÕ¶á¤òÄ¾·â¡£´ßÅÄ¤Ï¤â¤óÀä¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¼Â¾¾¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ßÅÄ¤ÏÁ°Æü17Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï8²ó¤ËÁê¼ê4ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦ÌÚÂô¤Ë±¦¸ªÉÕ¶á¤Ø»àµå¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¤óÀä¡£ÂåÁö¡¦¾®ÎÓ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î¼õÆñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎ¾µÓ¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÌá¤é¤º¥×¥ì¡¼Â³¹Ô¡£
¡¡¿¹ÅÄ¡¢´ßÅÄ¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹â¹»¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¯¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤¤Ã¤·¤ã¤ó¡É¤ÎÄË¤¬¤ë»Ñ¤¬¥Ä¥Ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¼ó¸µ¤ò¸ý¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Æ±£¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£