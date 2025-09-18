Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

方向性、かなり違うなぁ。

iPhone 17 Pro / Pro Maxは、なんせカメラすごいですよね。機材感が強まったというか、撮影道具としてiPhoneを使っている人たちに向き合ったアップデートになってる気がします。

他方で、同じくProを名乗ってるPixel 10 Proのカメラは、モジュールそのものは前モデルから据え置き。むしろハードウェアの変更よりもAI機能のアップデートがメインになっています。

同じProを名乗っているフラッグシップであっても、カメラが主体のiPhoneと、AIが主体ともいえるPixel。

こういった差があるなら、「自分はこのスマホで何をしたいのか」をハッキリさせるのかが、一層重要になると思いませんか？ お高いフラッグシップを買うのなら、なおさらのこと。

クリエイティブを生み出すのか、

クリエイティブに過ごしたいのか

iPhone 17 Proと、Pixel 10 Pro。それぞれを必要とする人について、なんとなーく考えてみました。

Screenshot: Apple

iPhone 17 Proが欲しい人 ・写真や動画、それぞれの撮影想定がある ・撮影後の後処理を想定している＝画質やRAWが重要 ・消しゴムマジック等のAI編集は重要じゃあない ・Macユーザー

Screenshot: Google Store

Pixel 10 Proが欲しい人 ・本格的な映像撮影は想定していない ・写真や動画撮影ではAIを活用して、より素敵なシーンを残したい ・日々のタスク、スマホ操作などを、AIでより快適化したい ・Macじゃないユーザー

あくまで僕の妄想での対立軸ですが、こんなところでしょうか。ここからはカメラ機能を軸に、それぞれをもう少し深堀りしてみましょう。

iPhone 17 Proは、とにかく撮影ツールとしての側面が大きい。今年の発表でも熱設計について話してたし、そこを気にするのってガチめの撮影系の人のはず。Genlock同期とか、多くのユーザーには不要でしょうし。

一方Pixel 10 Proは「カメラコーチ」や「ベストテイク」など、AIスマホにしかできない写真体験はまるで魔法のよう！ AIを活用した機能はどんどん増えていくだろうし、個人の創造性を拡張するためには欠かせない存在となりそうです。

現場で求められる「iPhone 17 Pro」と

生活を豊かにする「Pixel 10 Pro」

Pixel 10 Proは、カメラだけでなくあらゆる部分にAIが宿りつつある。もはや裏で動いているGeminiが本体で、PixelというハードウェアはGeminiを入れるための箱にすぎない、いわば「Gemini入れ」。Googleにとっても、ハードウェアよりソフトの方が得意な分野でしょうから。

iPhone 17 Proは、多くのユーザーにとっては過剰ともいえるカメラ性能を載せてきました。ですが、そのオーバースペックこそプロの現場では嬉しいはず。もはやカメラが本体、それがProのiPhoneなのです。

振り返ってみると、どちらもProを名乗っているスマホではあるけれど、向いている方向はかなり違っていましたね。Pixel 10 Proは誰が使ってもユニークな体験があり、iPhone 17 Proは特定分野の人が使ってこそ真価を発揮できる。

近年は無印モデルの性能も優秀ですし、Proを買うからには「自分はこう使いたい」といった目的を明確にして、その性能をいかんなく発揮したいものですね。でなきゃもったいないもの！