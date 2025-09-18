三菱ＵＦＪ銀行の貸金庫から顧客の金品を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員・山崎由香理被告（４７）の公判が１８日、東京地裁（小野裕信裁判官）であった。

検察側は「巨額の被害を発生させた前代未聞の犯行だ」として懲役１２年を求刑し、弁護側は懲役５年が相当と主張して結審した。判決は１０月６日。

起訴状では、山崎被告は２０２３年３月〜昨年１０月、支店長代理などを務めていた同行練馬支店と玉川支店の貸金庫から顧客６人が預けた現金約６０００万円と金塊２９個（約３億３０００万円相当）などを盗んだとしている。

検察側は論告で、山崎被告が貸金庫の予備鍵を扱う立場を悪用するなどしており、「巧妙で常習性も顕著だ」と指摘。ＦＸ（外国為替証拠金）取引で多額の損失を抱えたという犯行動機に酌量の余地はなく、被害規模が計７０人で約１４億円に上ったことを踏まえ、金融機関全体の貸金庫業務に対する信用を揺るがしかねない事態を招いたとした。

弁護側は最終弁論で、山崎被告の犯行は場当たり的だったなどとして「同種事案と比較して悪質ではない」と主張。反省の態度を示し、一部は被害弁償もしているなどとして情状酌量を求めた。

山崎被告は最終意見陳述で、「被害者の気持ちを一生忘れることなく、罪をしっかり償い、弁済に向けて真面目に働きたい」と述べ、「多くの皆様に不安や迷惑をかけて申し訳ございません」と謝罪した。