プログレッシブロックバンドBARAKAのドラマー平石正樹（ひらいし・まさき）さんが亡くなったことが18日、バンドの公式サイトで報告された。62歳だった。

公式では「訃報」とのタイトルで文面をアップ。「慎んでご報告申し上げます。BARAKAのドラマー平石正樹が約2年間の闘病の末 9月12日に永眠致しました」と報告された。

最期については「ご家族 メンバー スタッフに囲まれ穏やかな表情で旅立ちました」と記され、「ご家族の意志により葬儀は近親者のみにて執り行いましたことをご報告申し上げます。事後のご通知になりましたこと何卒ご容赦頂きたくお願い申し上げます」と伝えられた。

また「つきましては2025年10月16日に予定されていましたBARAKA28周年記念ライブを平石正樹追悼ライブとさせていただくことになりました」とし、詳細は決まり次第発表する予定。「生前のご厚意に深く感謝いたしますともに今後とも変わらぬご厚誼のほどお願い申し上げます」と締めくくられている。

BARAKAは97年に結成されたギタートリオで、メンバーはギターの高見一生（60）ベースの依知川伸一（64）と平石さん。ロック以外のサウンドも取り入れたインストゥルメンタルを中心とする独自のサウンドで、特に海外での人気が高く、世界的なプログレの音楽フェスにも出演している。近年では、沢田研二のバックバンドとして、ツアーに参加していたことでも知られる。

今年は、8月と9月に予定されていたライブが中止となっていた。