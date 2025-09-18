アイリスオーヤマは、2つの送風口を利用環境に応じて自在に開閉して利用できる「セラミックファンヒーター ツインセラ」を、2025年10月10日より発売します。また、公式通販サイト「アイリスプラザ」では9月18日より予約販売開始します。本体カラーはホワイトとグレーの2色。

「セラミックファンヒーター ツインセラ」（ホワイト）

「セラミックファンヒーター ツインセラ」（グレー）

記事のポイント デスク下やトイレ、脱衣所などエアコンの風が届かない場所のあたために最適なファンヒーターに、様々な使い方ができる画期的なデザインのモデルが登場。家族みんなで使えます。

秋冬の肌寒い季節には、部屋全体を暖めるエアコンに加えて、自分の周囲など限られた空間を効率的に暖められるパーソナル暖房を併用する家庭も多く見られます。一方でパーソナル暖房は、利用用途や利用場所が限られるほか、オフシーズンの収納場所に困るといった不満の声も。

この「セラミックファンヒーター ツインセラ」は、開閉式の本体構造によって、2つの送風口の向きを自在に調整できるのが特徴。これにより、温風を片面だけでなく、両面やワイド、スポットなど用途に合わせて送風の方向を変えることができます。

個人利用はもちろん、ソファでのリラックスタイムやダイニングテーブルを囲む食事の際など、複数の人の足元を同時に暖めるのにも適しています。

また、サイズが約幅26×奥行22×高さ18cmとコンパクトな設計で収納しやすく、生活空間に馴染むシンプルなデザインです。折りたたむと中央がハンドルになり、商品重量も約1.9kgと軽量なため、リビングやダイニングだけではなく、脱衣所や寝室での利用時にも、容易に持ち運べます。

アイリスオーヤマ 「セラミックファンヒーター ツインセラ」 発売日：2025年10月10日 オープンプライス

