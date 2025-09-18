【しまむらの淡色トップス】が可愛い♡「素敵なデザイン & プチプラ」「迷わず購入」だって！

まだまだ暑さが続きそうな季節の変わり目。上手にシフトしたいなら、明るすぎず暗すぎないトーンで、夏服にも秋服にも合わせやすそうな「淡色トップス」が頼りになるかも。今回は、デザイン性の高い淡色トップスが揃う【しまむら】から、お花のコード刺繍が可愛いベストやレイヤード風配色カーディガンなど、おしゃれインフルエンサーが推す注目のアイテムをご紹介します。

デザインに惚れる！ 今すぐ活躍しそうな淡色トップス

Instagramに「低身長のプチプラ淡色code」（Instagramプロフィールより）を投稿する@chii_150cmさん。「それぞれとっても素敵なデザイン & プチプラ」とおすすめしている3種類のトップスは、立体感のあるウェーブデザインやお花のコード刺繍、ポコポコとした表面感のある生地など、シンプルながら細部までこだわったデザインが魅力です。半袖で涼しそうなうえに、ほんのり秋ムードも漂う淡色トップスは、残暑が厳しい今すぐコーデに活躍しそう。

迷わず購入！ プラスワンで旬度アップを狙えるビスチェ & ベスト

@chii_150cmさんは、「全部1,089円以下」（税込）でビスチェとベストもリアルバイ。Tシャツやシャツなどに重ねるだけで、旬のレイヤードコーデが完成しそう。お花のコード刺繍が可愛いベージュのベストは、「お値下げされてるって知って迷わず購入」したとのこと。気温に合わせてトップスを変えて、ロングシーズン着回せるビスチェ & ベストは、コスパ最高アイテムと言えそうです。

お買い得すぎる！ 一点投入で垢抜けるフェミニンベスト

「こんなに可愛いのにお買い得すぎる」と@38ka_hさんが絶賛しているのは、透かし編みやレース柄がフェミニンなムードを醸し出すベスト。単調になりがちなワンピコーデや見慣れたジーンズコーデも、一点投入するだけで華やぎ垢抜けた印象になりそう。落ち着いた淡色カラーが甘さをセーブし、大人もコーデに取り入れやすそうです。

着心地も◎ 一枚でサマになるレイヤード風カーデ

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

バイカラー配色のレイヤード風デザインが特徴のカーディガンは、一枚着るだけでサマ見えしそう。ベージュ × エクリュの組み合わせが、上品な華やかさも演出しています。@__koko.oさんによると「肌触りも良くずっと着ていたくなるような着心地」とのこと。秋へかけてヘビロテしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様、@38ka_h様、@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i