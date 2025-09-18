Snow Man佐久間大介、新選組題材TVアニメーションで初主演 梶裕貴・悠木碧も出演決定【風を継ぐもの】
【モデルプレス＝2025/09/18】Live2D×セルアニメーションが融合した新感覚本格時代劇アニメーション『風を継ぐもの』のメインキャストが解禁。Snow Manの佐久間大介がTVアニメーション初主演を務める。
【写真】スノ佐久間が声優 新選組題材の主人公キャラ
アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルTVアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く本作。監督・河村友宏氏×脚本・成井豊氏×音楽・岸田繁氏という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現に挑戦する。
壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助を演じるのは、『ブラッククローバー』、『キミとアイドルプリキュア♪』等で声優としても活躍を見せる佐久間。映画、ドラマ、アニメ、バラエティなど、幅広い活躍を見せる佐久間がオーディションを経て、本作にてTVアニメーション初主演に決定した。
初主演を務める佐久間は「オーディションの時から、世界観やシナリオの躍動感に物凄く引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること”心より感謝しています。記憶を失った迅助の様に、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます」と意気込みを明かした。
そして、記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司役には『進撃の巨人』、『七つの大罪』など数々の作品で幅広いキャラクターを演じる梶裕貴、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫役には『魔法少女まどか☆マギカ』や『薬屋のひとりごと』をはじめ多くの人気キャラクターを演じている悠木碧に決定した。
また、Xアカウント「ツイ4」（@twi_yon）にて『風を継ぐもの』のコミカライズ連載掲載が決定。壬生浪士組隊士たちの、ゆるっとかわいい日常を楽しめる。（modelpress編集部）
『風を継ぐもの』で主人公の“立川迅助"役を演じさせていただきます。佐久間大介です。まさか大好きなANIPLEX作品の、しかもオリジナルアニメーションに参加できる日が来るとは、、本当に嬉しいです。オーディションの時から、世界観やシナリオの躍動感に物凄く引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること"心より感謝しています。記憶を失った迅助の様に、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます。オリジナルアニメーションだからこその独創性が加わった、新しい新選組の世界をぜひ堪能していただきたいです。
実在した偉人でありつつ、これまで幾多の形でエンタメのモチーフとなってきた新選組。いつの時代も変わらず人の心を掴み続けるその“生き様"に、僕自身とても魅力を感じております。愛と情熱、そしてリスペクトの気持ちを持って、本作における沖田総司と向き合っていけたら。令和に誕生する新たな歴史絵巻、どうぞ楽しみにお待ちください！
新選組は役者としても縁があり、オタクとしても深掘りした事のある分野なので、オーディションが来ただけでも舞い上がっておりました。受かって浮かれましたが、好きだからこそ冷静に向き合うべく、兜の緒を締めなおしたところです。私が担当させて頂く小金井はヤンチャで皮肉屋で、でも憎めない少年です。誰もが新選組の運命を知っているからこそ、きっと楽しんで頂ける作品になっていると思います！是非ご覧下さい！
◆佐久間大介「風を継ぐもの」でTVアニメーション初主演
◆佐久間大介コメント
◆梶裕貴コメント
◆悠木碧コメント
