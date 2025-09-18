peco、息子のための手作り弁当公開「品数多い」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントのpecoが9月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】peco「色合いが綺麗」と話題の手作り弁当
pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために作った弁当を公開。「残りもののにんじんとほうれん草のナムル 山芋めんつゆバター焼き 大葉入りたまごやき 肉巻きいんげん」と献立を説明し、彩り豊かな手料理を見せている。
この投稿に、ファンからは「愛情たっぷり」「色合いが綺麗」「どれも美味しそう」「品数多い」「お腹いっぱいになりそう」「料理上手」といった声が上がっている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】peco「色合いが綺麗」と話題の手作り弁当
◆peco、息子のための手作り弁当公開
pecoは「Today’s lunch for my son」とつづり、息子のために作った弁当を公開。「残りもののにんじんとほうれん草のナムル 山芋めんつゆバター焼き 大葉入りたまごやき 肉巻きいんげん」と献立を説明し、彩り豊かな手料理を見せている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】