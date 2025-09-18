杉野遥亮、3日で取得した免許告白「死に物狂いでやりました」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の杉野遥亮が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】杉野遥亮、高額ジュエリー身につけ登場
メゾンの象徴「パンテール」の精神を体現している本ブティックにちなんで「パンテールらしい、力強さや優雅さを兼ね備えた一面」を聞かれると「ピンチになった時です」と回答。「ダイビング免許を取るっていう番組をやらせてもらって、3日間で（免許を）取りました」と明かした。
3日でダイビング免許を取得したことについて「結構頑張った」と語った杉野は、「自然の中に行くとか、海の中に行くとか、すごく興味があったんですけど、筆記とか受からなかったら（番組が）何も進まなくなったりするので、死に物狂いでやりました」と話し、司会者から「すごいですね」と声をかけられると「ありがとうございます！」と誇らしげな表情を見せた。
日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックになぞらえた「ご褒美時間」についての話題では「長い休みが取れた時は、自然の中に行ってリラックスすることは結構ありますね」といい、場所を聞かれると「秘密です。ちょっといい場所があるんですよ。あっちの方にいい場所があって」と実際に指差しながら教えてくれたが、「言っちゃってみんな来たらやだなっていう思いはあります」と打ち明けた。続けて「長野県もよく行きます。岐阜県とかも行きますし」と小出しにしていったが、最後には「1番いいところは言わないです（笑）」と杉野らしく締めた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
