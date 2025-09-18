アメリカのトランプ大統領は、国賓として異例の2度目のイギリス訪問を行っています。一方で、ロンドン中心部では大規模な抗議デモも行われました。

■国王主催の晩さん会 トランプ大統領は

イギリス王室が使用する歴史深い城・ウィンザー城。日本時間18日早朝に開かれた国王主催の晩さん会に国賓として招かれたのは、アメリカのトランプ大統領です。後ろに続くメラニア夫人は黄色いドレス姿でした。

まず、イギリスのチャールズ国王がスピーチに立ち、イギリスとアメリカの関係を“特別”としました。

チャールズ国王

「海は私たちを分断しているかもしれませんが、他の多くの点で私たちは今、最も親しい関係にあります」

トランプ大統領が国賓待遇でイギリスを訪れるのは、2019年に続き2度目。イギリスが外国の要人を国賓として2度も招待するのは、異例のことです。

スピーチでトランプ大統領は…

トランプ大統領

「今回は2度目の国賓としての訪問であり、これは初めてのことです。そしてこれが最後になってほしいと願っていますが…これは私の人生における最高の栄誉の一つです」

■2度目の国賓 イギリス政府の狙いも？

トランプ大統領は、ヘリコプターでウィンザーに到着した際は、まずウィリアム皇太子夫妻に迎えられました。

手をつないだメラニア夫人は、夫のネクタイと同じような色の帽子を目深にかぶっていました。

チャールズ国王夫妻と挨拶した後は、キャサリン妃が積極的にメラニア夫人に話しかける様子も見られました。その後は、同じいでたちでエリザベス女王が眠る教会などを訪れました。

歓迎行事では、チャールズ国王がトランプ大統領のひじに手をかけたり、逆にトランプ大統領が、チャールズ国王の背中に手を添えたりする場面もありました。

トランプ大統領がスピーチで「アメリカとイギリスの絆は、かけがえがなく永遠」と語るなど、関係の良さをアピールした両国。

異例となる2度目の国賓としての招待には、政権支持率が低迷するなか、外交手腕をアピールするイギリス政府の狙いがあるとみられます。

■歓迎の一方で抗議デモも

しかし、イギリス国民の受け止めはさまざまです。

イギリス国民

「トランプ大統領、歓迎します。アメリカのおかげで、中東で平和の兆しが見え始めました」

トランプ夫妻が滞在するウィンザー城周辺では、トランプ大統領を歓迎する声がある一方、トランプ大統領の政策を批判する声も聞かれました。

イギリス国民

「トランプいらない！」

「彼は歓迎されていない！」

「家に帰れ！」

「トランプ氏は非常に危険だと思います。彼が無知な口を開くたびに世界の安全が揺らぐのです」

イギリスの首都ロンドンでも、トランプ大統領に抗議するデモと支持派の小競り合いが起きています。

トランプ大統領は、日本時間18日にはイギリスのスターマー首相と首脳会談を行い、共同記者会見をする予定です。ウクライナや中東情勢についてどのような発言をするのか注目されています。