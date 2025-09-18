¡ãÆÃ½¸¡äÇÈÌæ¹¤¬¤ë¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î¸øÊç²½ ②¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯³Ø·Ý°÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤ë¹âÃÎ¤Î¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î¸øÊç²½¡£9·î19Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë9·îµÄ²ñ¤òÁ°¤Ë¡¢ÆÃ½¸¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸åÊÔ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯³Ø·Ý°÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£茺ÅÄ¹âÃÎ¸©ÃÎ»ö
¡Öº£¤Î»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤ÃÄÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸øÊç¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤ËÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¤¡×
2¤«·îÁ°¡¢¸©¤¬ÆÍÇ¡¼¨¤·¤¿¸©Î©Ê¸²½»ÜÀß¤Î¸øÊç²½¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬Ç¯´Ö5Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï»ÜÀß¤ò´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³°³ÔÃÄÂÎ¤ò¡Ö¼«Î§À¸þ¾åÃÄÂÎ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢³ÆÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¤Î¼Â»Ü¤äÍø±×¤Î»È¤¤Êý¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÁÏ°Õ¹©É×¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¸øÊ¿À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é´ÉÍý¡¦±¿±ÄÃÄÂÎ¤ò¹¤¯¸øÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ö¸øÊç²½¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¸½¾ì¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬¾ëÇî¤Î¼ýÂ¢¸Ë¡£¼ýÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÇîÊª´Û»ñÎÁ¤òÊÝÂ¸´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤Ç¤¹¡×
¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç»ñÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¤È½¤Íý¤òÃ´Åö¤¹¤ëÅÄ°æÅì¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÅÄ°æÅì ÊÝÂ¸½¤Íý¼¼Ä¹
¡ÖÎ¢Êý¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÇîÊª´Û¤Î³èÆ°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»ñÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¡£»ñÎÁ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÝÂ¸¤·¤Æ¼é¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ê¾õÂÖ¡Ë¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÇîÊª´Û³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÊÝÂ¸¤ÎÌò³ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅÚº´»³Æâ²ÈÅÁÍè¤Î6Ëü7000ÅÀ¤¢¤Þ¤ê¤Î»ñÎÁ¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢ÅÄ°æÅì¤µ¤ó¤Ï¤Û¤Ü1¿Í¤ÇÊÝÂ¸´ÉÍý¤ä¾õÂÖ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÄ°æÅì ÊÝÂ¸½¤Íý¼¼Ä¹
¡ÖÎã¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Û¤Ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ËÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Û¤Ä¤ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¤Á¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÅ¸¼¨¤Î»ÅÊý¤Ë³è¤«¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£¸å½¤Íý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÈ½ÃÇ¡ÊºàÎÁ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤ÎÅÄ°æÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÂç³Ø±¡¤ÇÎò»Ë»ñÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¤ä½¤ÍýÊýË¡¤ò³Ø¤ÓÅÚº´»³ÆâµÇ°ºâÃÄ¤Ë½¢¿¦¡£¹âÃÎ¤Ø°Ü½»¤·¡¢°ÊÍè20Ç¯°Ê¾å¡¢»³Æâ²ÈÅÁÍè¤ÎÊõÊª»ñÎÁ¤ä¸©Ì±¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿Îò»Ë»ñÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¤ä½¤Éü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÄ°æÅì ÊÝÂ¸½¤Íý¼¼Ä¹
¡Ö»ñÎÁ¤È¤¤¤¦¤«Ê¸²½ºâ¤ÎÊÝÂ¸¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»Å»ö¡£100Ç¯Àè¤È¤«Ì¤Íè¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤è¤¯¤³¤ÎÊ¸²½ºâ¡¦»ñÎÁ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÇîÊª´Û¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ÑÂ³À¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ï¸½ºß¤Î»ØÄê´ÉÍý´ü´Ö¤¬2025Ç¯ÅÙ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤é¿·¤¿¤Ê»ØÄê´ÉÍý´ü´Ö¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÊç¤ÎÊç½¸´ü´Ö¤Ï60Æü°Ê¾å¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢É¸½àÅª¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï7·î²¼½Ü¤Ë»Ï¤Þ¤ê9·î²¼½Ü¤Ë¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Î¸øÊç¤Ï9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â»Ï¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¸©¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£茺ÅÄÃÎ»ö
¡ÖÀèÊý¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤è¤¯¤è¤¯¤Ò¤¶µÍ¤á¤ÇµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÊõÊª»ñÎÁ¤Î³Ø·Ý¶ÈÌ³¤È¤«À°Íý¤È¤«Ä´ºº¡¦¸¦µæ¤Ë¤¢¤¿¤ëÉôÊ¬¤Ï¸øÊç¤«¤é³°¤¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¸©¤ÏÊõÊª»ñÎÁ¤ò´óÂ£¤·¤¿»³Æâ²È¤È¸©¤Î¹ç°Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÅÚº´»³ÆâµÇ°ºâÃÄ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¶È¤Î´ë²è¤ä»ÜÀß´ÉÍý¤Î¤ß¤ò¸øÊç¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëÉôÊ¬»ØÄêÊý¼°¤ËµÞî±ÊÑ¹¹¡£9·îµÄ²ñ¤Ç¾òÎãµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ°æÅì¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¿»ñÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¤ä½¤Éü¤ò´Þ¤à³Ø·ÝÉôÌç¤Ï°ú¤Â³¤ºâÃÄ¤¬Ã´¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¢£ÅÄ°æÅì ÊÝÂ¸½¤Íý¼¼Ä¹
¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Þ¤½¤³¤Þ¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃÄÂÎ¤Ï¤Þ¤À¼¡¤Î»ØÄê´ÉÍý¤Î´ü¸Â¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¿ôÇ¯´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÎã¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²áµî¤Î·Ð°Þ¤¬¤É¤¦¤«¡ÊÄ´ºº¤¹¤ë¡Ë¡×
ËÒÌî¿¢Êª±à¤Ï¡Ä
¢£ËÒÌî¿¢Êª±à ¿¢Êª¸¦µæ²ÝÄ¹ Æ£ÀîÏÂÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤³2ÅÀ¤¬ËÒÌîÇî»Î¤¬ºÎ½¸¤·¤¿É¸ËÜ¡£¡ÊËÒÌîÇî»Î¤ÎÉ¸ËÜ¤Ï¡Ë5500ÅÀ¤Û¤ÉËÒÌî¿¢Êª±à¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2ÅÀ¤ò¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ËÒÌî¿¢Êª±à¡¦¿¢Êª¸¦µæ²ÝÄ¹¤ÎÆ£ÀîÏÂÈþ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÇÀìÌç¤Ï¸¦µæ¿¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°éÉáµÚ²ÝÄ¹¤ä¹Êó²ÝÄ¹¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¸©¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬Æþ±à¼Ô¿ô¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±àÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî¿¢Êª±à ¿¢Êª¸¦µæ²ÝÄ¹ Æ£ÀîÏÂÈþ¤µ¤ó
¡Ö¤¸¤ã¤¢Æþ±à¼Ô¿ô¤ò¤É¤³¤Ç²Ô¤°¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥ª¥ª¥·¥ÞÉ¸ËÜ1ÅÀ¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹âÃÎ¸©¤Ç²¿ÅÀ¤Î¿¢ÊªÉ¸ËÜ¤È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ë¤Ç¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Ë¿Íºà°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤¬±à¤ÎÌÜÉ¸¤Ë²¿¤é¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿¦°÷¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤É¤³¤Ç¸«½Ð¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
ËÒÌî¿¢Êª±à¤Ï1958Ç¯¤Ë³«±à¤·¡¢1999Ç¯¤«¤éËÒÌîµÇ°ºâÃÄ¤Î´ÉÍý±¿±Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß35ËüÅÀ¤Î¿¢ÊªÉ¸ËÜ¤òÊÝ´É¤·¡¢¿¢Êª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤È¶µ°éÉáµÚ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ60Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£Àî¤µ¤ó¤Ï¸©¤¬Ê¸²½»ÜÀß¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÒÌî¿¢Êª±à ¿¢Êª¸¦µæ²ÝÄ¹ Æ£ÀîÏÂÈþ¤µ¤ó
¡ÖÄ¾»ØÄê¤«¤é¸øÊç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»ä¤Ï¤½¤ì¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤ËÍè¤¿¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤ê¤âÍ½»»¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸©¤¬³Ø½Ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÊ¸²½»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Î¼«Î§À¸þ¾åÃÄÂÎ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ»ä¤Ï¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤¿¡¢¤¢¤¤é¤á¤Þ¤¹ ¡£¤À¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î ¡£¡ÊÄó°ÆÁ°¤Ë¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸©¤Î¸«Êý¤Ï¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸«Êý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¸©¤ÎÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³Ø·Ý°÷¤¿¤Á¤ÈÊ¸²½»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î³èÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ÈÆ£Àî¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÒÌî¿¢Êª±à ¿¢Êª¸¦µæ²ÝÄ¹ Æ£ÀîÏÂÈþ¤µ¤ó
¡Ö¡Ø5Ç¯¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¿Íºà¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¹âÃÎ¸©¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬Íè¤Æ¤â¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³°ã¤¦¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£³Ø½Ñ»ñÎÁ¤Î²ÁÃÍ¤È¤«ÃÏ°è¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ã¤ÆÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¼ý½¸¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¡£³Ø·Ý°÷¤ÎÎÏ¤Ç½¸¤á¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤¬¤Í¡×
¸øÎ©¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡£
Èþ½Ñ´Û¤äºäËÜÎ¶ÇÏµÇ°´Û¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¸©Ê¸²½ºâÃÄ¤Î³ùÁÒÍý»öÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½»ÜÀß¤Ï¤½¤â¤½¤â¼ý±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©Ê¸²½ºâÃÄ ³ùÁÒ¾¼¹ÀÍý»öÄ¹
¡Ö¼ý±×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤ÈÍø±×¡£Íø±×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼ýÆþ¤¬ÈñÍÑ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿º¹³ÛÊ¬¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¸²½»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
³ùÁÒ¤µ¤ó¤¬¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢ÇîÊª´ÛË¡¤ÎÂè26¾ò¤Ç¤¹¡£
¢£¸©Ê¸²½ºâÃÄ ³ùÁÒ¾¼¹ÀÍý»öÄ¹
¡Ö±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÇîÊª´ÛË¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¸øÎ©ÇîÊª´Û¤ÏÆþ¾ìÎÁ¡¦¤½¤ÎÂ¾ÇîÊª´Û»ñÎÁ¤ÎÍøÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ø¤¿¤À¤·±¿±Ä¾åÉ¬Í×¤Ê·ÐÈñ¤Î¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¡¢¤½¤Î¤¤¤¿¤À¤¯Æþ´ÛÎÁ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼ÂÂÖ¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸À¤¦¼ý±×¡¦Íø±×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¹½Â¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢Èþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¤ÏÁ´°÷¤¬¸©³°¤Î½Ð¿È¡£Èþ½Ñ´Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³Ø·Ý°÷¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òµá¤á¤Æ¸©³°¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Ç¡¢³ùÁÒ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê³Ø·Ý°÷¤¿¤Á¤¬Ä¹´ü´Ö¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶ºî¤ê¤¬¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸©Ê¸²½ºâÃÄ ³ùÁÒ¾¼¹ÀÍý»öÄ¹
¡Ö¤ß¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤éÄ¾»ØÄê¤ÎÄ¹´ü´Ö¡¢¤è¤ê¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎÀ©¤¬ÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤¤Ã¤È¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤¬Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤ò¿È¶á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Î©¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡£
¸©¤ÏÊ¸²½»ÜÀß¤òÄ¹Ç¯±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎ¤Î¼«Î§À¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¸øÊç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¡Ö¸©Ì±¤Î¤¿¤á¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¸²½¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ø¤¿¤À¡Ù¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸²½¤Ç²Ô¤°¼ý±×¼çµÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤³¤Ï¸©Ì±¤ËÅ¬Àµ¤Ê¼êº¢¤ÊÂÐ²Á¤ÇÎÉ¼Á¤ÊÊ¸²½¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤½¤Î´Ä¶ºî¤ê¤Ï¸©¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÉÕ²ÃÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î»×¤¤¡×
¤è¤êÎÉ¤¤Ê¸²½»ÜÀß¤Î¤¢¤êÊý¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£Àè¿Í¤¿¤Á¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤¿¸©Ì±¤Îºâ»º¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£