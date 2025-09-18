Snow Man佐久間大介、時代劇『風を継ぐもの』でテレビアニメ初主演 共演に梶裕貴、悠木碧【コメント全文】
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、時代劇アニメーション『風を継ぐもの』でテレビアニメ初主演を務めることが18日、発表された。佐久間は主人公・立川迅助役を担当。あわせて、沖田総司役に梶裕貴、小金井兵庫役に悠木碧が決定し、キャラクターボイス入りのPVとキャスト3人のコメントが公開された。
【場面カット】展開が気になる！切なげな表情の迅助（CV.佐久間大介）
本作は、アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルTVアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く。監督・河村友宏氏×脚本・成井豊氏×音楽・岸田繁氏という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現に挑戦する。
壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助を演じるのは、『ブラッククローバー』、『キミとアイドルプリキュア♪』等で声優としても活躍を見せる佐久間。映画、ドラマ、アニメ、バラエティなど、幅広い活躍を見せる佐久間がオーディションを経て、本作にてテレビアニメ初主演に決定した。
初主演を務める佐久間は「オーディションのときから、世界観やシナリオの躍動感にものすごく引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること"心より感謝しています。記憶を失った迅助のように、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます」と意気込みを明かした。
記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司役には『進撃の巨人』、『七つの大罪』など数々の作品で幅広いキャラクターを演じる梶、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫役には『魔法少女まどか☆マギカ』や『薬屋のひとりごと』をはじめ多くの人気キャラクターを演じている悠木に決定した。
また、Xアカウント「ツイ4」にて『風を継ぐもの』のコミカライズ連載が決定。壬生浪士組隊士たちの、ゆるっとかわいい日常が描かれる。漫画は村松まつり氏が担当し、2026年より連載開始予定。
■キャストコメント
▼佐久間大介（Snow Man）
『風を継ぐもの』で主人公の“立川迅助"役を演じさせていただきます。佐久間大介です。まさか大好きなANIPLEX作品の、しかもオリジナルアニメーションに参加できる日が来るとは、、本当にうれしいです。オーディションのときから、世界観やシナリオの躍動感にものすごく引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること"心より感謝しています。記憶を失った迅助のように、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます。オリジナルアニメーションだからこその独創性が加わった、新しい新選組の世界をぜひ堪能していただきたいです。
▼梶裕貴
実在した偉人でありつつ、これまで幾多の形でエンタメのモチーフとなってきた新選組。いつの時代も変わらず人の心を掴み続けるその“生き様"に、僕自身とても魅力を感じております。愛と情熱、そしてリスペクトの気持ちを持って、本作における沖田総司と向き合っていけたら。令和に誕生する新たな歴史絵巻、どうぞ楽しみにお待ちください！
▼悠木碧
新選組は役者としても縁があり、オタクとしても深掘りしたことのある分野なので、オーディションが来ただけでも舞い上がっておりました。受かって浮かれましたが、好きだからこそ冷静に向き合うべく、兜の緒を締めなおしたところです。私が担当させていただく小金井はヤンチャで皮肉屋で、でも憎めない少年です。誰もが新選組の運命を知っているからこそ、きっと楽しんでいただける作品になっていると思います！ぜひご覧ください！
