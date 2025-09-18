バービー、1歳長女と“お昼寝”ショット さまざまな“夏の思い出”家族写真も投稿「ママのお腹の上、きもちよさそ」「仲良し家族」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービー（41）が18日、自身のインスタグラムを更新し、“つーたん”こと夫や長女（1）との夏後半の思い出をシェア。長女とのほほ笑ましい“お昼寝”ショットなど、さまざまな家族写真を披露した。
【写真】「ママのお腹の上、きもちよさそ」バービー＆1歳長女の“お昼寝”ショット
バービーは「今年の夏、何回『暑い』と言いましたか？私は数え切れません。今日で夏が終わるということで（私の中で）夏後半の思い出を投稿するよ 昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました。娘が誕生して1年。去年の今頃は真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色になりました」とつづり、計6枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「ママのお腹の上、きもちよさそ」「仲良し家族」「飾らないバービーさん。好きです」「みんなかわいいなぁ」などのコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月に結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子を妊娠、同年8月に女児の出産を報告している。
【写真】「ママのお腹の上、きもちよさそ」バービー＆1歳長女の“お昼寝”ショット
バービーは「今年の夏、何回『暑い』と言いましたか？私は数え切れません。今日で夏が終わるということで（私の中で）夏後半の思い出を投稿するよ 昼寝をしたり、高輪のNEWoManにいってみたり、a-nationにいったりと充実した夏を過ごせました。娘が誕生して1年。去年の今頃は真っ黒だった脇もウオールナット材くらいの茶色になりました」とつづり、計6枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「ママのお腹の上、きもちよさそ」「仲良し家族」「飾らないバービーさん。好きです」「みんなかわいいなぁ」などのコメントが寄せられている。
バービーは2021年4月に結婚。24年5月に3年間の妊活を経て第1子を妊娠、同年8月に女児の出産を報告している。