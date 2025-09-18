賀来賢人、ごほうび時間はお風呂上がりの『骨盤職人』 報道陣に熱烈オススメ「CMしているわけでもなんでもないですけど」
俳優の賀来賢人が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。約1000万円のブローチなどハイジュエリーを着用して登場した。
【全身カット】さすがのオーラ！ブラックスーツでビシッと存在感をはなつ賀来賢人
メゾンの象徴である「パンテール（豹）」の精神が表れる瞬間を問われた賀来は「パンテールの精神もいろいろある。その中で好きなポイントとして自信という部分と自然体という部分があって。いつも無根拠な自信がある。自信を持つことで、いろんなことに挑戦できる。自分を奮い立たせるじゃないですけど。そういう部分は、勝負時や自分がこうしたい、こうなりたいなという時にマインドコントロールとしてやっている。パンテールの精神に共感することがあります」と話していた。
また店内にちなんで、自身の“ごほうび時間の過ごし方”を語ることに、賀来は「『骨盤職人』って知ってますか？『骨盤職人』という木に丸が引っ付いているマッサージ器具があるんです。普通のマッサージボールを当てても入りたいところに入らない。『骨盤職人』は違うんですよ。全部入ります！奥の奥まで。お風呂上がりにほぐほぐするのが最近の僕のごほうび時間」と力説。最後は「買ってくださいね！CMしているわけでもなんでもないですけど（笑）。『骨盤職人』はスゴい」と報道陣にオススメして笑わせていた。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、堀田真由、芳根京子らも登壇した。
