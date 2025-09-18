ÎÓ»á¡¢´ßÅÄ¡¦ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò·Ñ¾µ¡¡¹â»Ô»á¸øÌó¤Ë¡ÖÀÇ³Û¹µ½ü¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï18Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö´ßÅÄÀ¯¸¢¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿À¯ºö¤ò´±Ë¼Ä¹´±¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬1¡ó¾å¾º¤¹¤ë·ÐºÑ¾õ¶·¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë½ÐÇÏ°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£19Æü¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¸øÌó¤Ë¤Ï¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤¬¹âÎð´ü¤ËÆþ¤ë2040Ç¯Âå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©ÄøÉ½¤òºîÀ®¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¼ç¤ËÄã¡¦Ãæ½êÆÀÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÆüËÜÈÇ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡×¤ÎÁÏÀß¤âÄó¾§¡£Ãæ¾®´ë¶È¡¢¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÂçÃÀ¤ÊÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤Ç¸²ºß²½¤·¤¿ÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ýÎ¥¤ì¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÅÞ¹ËÎÎ¤ò¸«Ä¾¤·¤ÆÊÝ¼éÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤â¤¦°ìÅÙÂÇ¤Á½Ð¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾Î»ÈÍÑ¤Î³ÈÂç¤ò¼´¤È¤·¤¿¡£