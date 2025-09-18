【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）

【映像】バットが吹っ飛び→野手がまさかのフリーズ

ベンチにいたドジャースナインはもちろん、観戦していたファンも思わず身体を隠したことだろう。大谷翔平投手が在籍するドジャースは、ホームのドジャースタジアムでフィリーズと対戦し、5-0で勝利を収めた。5回にはヒヤリとするハプニングがあった。

ドジャースが3点リードで迎えた5回表のフィリーズの攻撃。この日のドジャースは先発のスネル投手の投球が冴え、4回までに7奪三振を記録。5回も簡単に2アウトを取り、8番のウィルソン内野手を迎えた。

3回の第1打席でも三振を奪っている相手だけに、スネルも余裕たっぷりという様子でカーブとチェンジアップのコンビネーションで追い込むと、最後の6球目も138キロのチェンジアップを外角低めに投じた。これをウィルソンが空振りして三振。次の瞬間、ドジャースタジアム中の視線はボールではなく、ウィルソンのバットに集まった。

空振りしたウィルソンだったが、同時にバットが手から離れてすっぽ抜け。それ自体は決して珍しいわけではないが、その“飛距離”がすさまじかった。空振りしたバットは三塁側のドジャースベンチの後方、ボールボーイらがいるエリア付近にまで飛んで行った。距離にしておよそ30メートル。まさかの宙を舞うバットにサードを守っていたキケ・ヘルナンデスも“ビックリ”した様子でフリーズ。ドジャースナインはもちろん、ファンも驚かされたことだろう。

日本ではあまり見ない光景ということもアリ、視聴者からは「バットが飛んでったでー」「すごい飛んだw」「飛びすぎて草」「あっぶなw」「こっわw」「恐ろしいw」と行ったコメントが投稿されていた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）