Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¢¡ÈËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¾¾ËÜ½á¤Î¥­¥å¥ó¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö½ã¿è¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×

9·î17Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ë¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬½Ð±é¡£Íò¡¦¾¾ËÜ½á¤Î¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÃæ¡¢¡È¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö¶¦±é¼Ô¤Ç¤¤¤¦¤Èº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤À¤¤¤ÖÁ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥²¡¼¥à¤ä¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¥»¥Ã¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÉ¹¤Î¥×¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ³Ú²°Ìá¤ë»þ¤Ë¡¢É¹¤Î¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤¬¡ÈËÜÅö¤ËÎä¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ê¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¸å¤í¤«¤é¥ï¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¡£²¿¡ª¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¾¾ËÜ¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢¡Ö´é¤¬Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾¯Ç¯¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ËÜÅö¤Ë½ã¿è¤Ê´é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö½ã¿è¤¹¤®¤Æ¡£¤¢¤ó¤Ê¥¥ì¥¤¤Ê¤â¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£