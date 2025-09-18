お兄ちゃんが出かけてしまい、初めて離れ離れになったら…健気すぎるその後の行動に感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で34万1000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「ウルウルしました」といったコメントが寄せられています。

【動画：お兄ちゃんが出かけてしまい、初めて離れ離れになった犬→玄関に居座って…健気で泣ける『一生懸命な光景』】

お兄ちゃんがいない…

Instagramアカウント「shupaman_maokichi1211」に投稿されたのは、お兄ちゃんのマルプー「にぃにぃ」こと「まお」くんが出かけてしまい、初めて離れ離れになった妹のマルプー「ちろ」ちゃんの様子。

玄関で「クゥンクゥン」と切ない声で鳴きながら、悲しげな表情でママを見つめているちろちゃん。「にぃにぃいないよぉ」と一生懸命ママに教えてくれているようです。

良いこと思いついた！

「行っちゃったね」というママの言葉に、ちろちゃんは「ひとごとだなぁ」と寂しさが全開。「おいていかれちゃったよ」と言いたげな切ない声と表情のまま、ちろちゃんは全く玄関から離れようとしません。

玄関の前でオスワリし、にぃにぃを待つことにした様子のちろちゃん、何かを閃いたよう。「これでおいかけられるっ」と見つめているのは、隣に置いてあるカート。ちろちゃんはカートに手を掛けてやる気満々だったんだとか。

感動の再会

「いい子にするからもどってきてぇ」と、玄関から離れず落ち着かないちろちゃん。ドアの方を見ているちろちゃんからは、にぃにぃへの大きすぎる愛情が伝わってきます…！

しばらくするとドアが開き、無事ににぃにぃが帰宅。素早く駆け寄ってにぃにぃとの再会を全力で喜ぶ、愛が大きすぎるちろちゃんなのでした。

投稿には「めっちゃ可愛い」「ウルウルしました」「賢いなぁ」「ほっこりします～」「カートで追いかけるのは普通思いつかない」「ひらめきが賢すぎて、むちゃむちゃ感心した」といったコメントが寄せられています。

にぃにぃとちろちゃんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「shupaman_maokichi1211」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shupaman_maokichi1211」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。