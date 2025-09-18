甘えん坊な妹に振り回される夢の日常！ もちもちほっぺと天真爛漫な笑顔に、アナタも癒やされてみては？『ほっぺがもちもちな妹ちゃん』【書評】
『ほっぺがもちもちな妹ちゃん』（海老原べにこ/KADOKAWA）は、理想的な妹像をキュートなタッチで描いたコミック。ふわふわの髪にもちもちのほっぺ、天真爛漫な笑顔――その一挙手一投足が愛らしさで溢れた妹の姿に魅了される読者が続出し、SNSで話題を呼んだ。
本作で描かれる「妹ちゃん」はとにかく負けず嫌いで気分屋、さらには暇さえあればいつもお兄ちゃんにちょっかいを出す、ちょっぴり厄介な性格である。
手がかかる妹ちゃんに日々振り回されるお兄ちゃんはいつも疲労困憊。それでもお兄ちゃんが妹ちゃんを放っておけないのは、彼女の型破りな言動の裏側に不器用な愛情が垣間見えるからである。
何といっても、妹ちゃんは本当はお兄ちゃんのことが大好き。お兄ちゃんに彼女がいないか内心ヒヤヒヤし、他の女性との関わりに嫉妬し、かまってもらえないと拗ねる姿は何ともいえず微笑ましく、思わずニヤニヤしながら見守ってしまう。
お兄ちゃんに対し、いつも自由奔放に甘えているように見える妹ちゃん。しかし、実際は変に意地を張って素直になれなかったり、一方的な嫉妬や独占欲を抱えてふてくされたりすることも多い。
この若干ツンデレな一面こそが、妹ちゃんの最大の魅力かもしれない。
理想的な妹に憧れを持つアナタ。ぜひ本作で、もちもちほっぺで拗ねたり甘えたりする妹ちゃんの可愛さに翻弄されてみてはいかがだろうか。
文＝ネゴト / 糸野旬