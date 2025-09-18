22日にパリのシアター・シャトレで2025年のバロンドール授賞式が行われる。今年は圧倒的な受賞候補はいないが、30人の候補者のなかではパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンベレが最有力ではないかとの意見は根強い。



『beIN SPORTS』がいくつかの理由を考察している。まずはタイトル獲得の多さだ。リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、クープ・ドゥ・フランスという国内3冠に加え、やはりUEFAチャンピオンズリーグを獲っているのが大きい。さらにリーグ・アンの最優秀選手に選ばれただけでなく、CLでもシーズン最優秀選手に選ばれている。





数字上も文句のつけようがなく、シーズンを通して35ゴール15アシストを記録。ヨーロッパでもっとも決定力のあるアタッカーの一人であると同メディアは評している。また、これまで怪我も少なくなかったデンベレが、比較的安定して出場していたことも有利に働く可能性がある。票を分けるとすれば、バルセロナのラミン・ヤマルか。もしくはチームメイトのヴィティーニャも高得票の可能性があるが、どの選手がもっとも票を集めるだろうか。バロンドール候補者30名は以下の通り（※クラブは昨季所属）。ウスマン・デンベレ（フランス/パリ・サンジェルマン）ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア/パリ・サンジェルマン）デジレ・ドゥエ（フランス/パリ・サンジェルマン）クヴィチャ・クワラツヘリア（ジョージア/ナポリ→パリ・サンジェルマン）アクラフ・ハキミ（モロッコ/パリ・サンジェルマン）ヴィティーニャ（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）ヌーノ・メンデス（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）ジョアン・ネベス（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）ファビアン・ルイス（スペイン/パリ・サンジェルマン）キリアン・ムバッペ（フランス/レアル・マドリード）ジュード・ベリンガム（イングランド/レアル・マドリード）ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル/レアル・マドリード）ラミン・ヤマル（スペイン/バルセロナ）ハフィーニャ（ブラジル/バルセロナ）ペドリ（スペイン/バルセロナ）ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド/バルセロナ）デンゼル・ダンフリース（オランダ/インテル）ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン/インテル）アレクシス・マクアリスター（アルゼンチン/リヴァプール）モハメド・サラー（エジプト/リヴァプール）フィルジル・ファン・ダイク（オランダ/リヴァプール）デクラン・ライス（イングランド/アーセナル）アーリング・ハーランド（ノルウェー/マンチェスター・シティ）コール・パルマー（イングランド/チェルシー）ハリー・ケイン（イングランド/バイエルン）マイケル・オリーセ（フランス/バイエルン）セール・ギラシ（ギニア/ドルトムント）フロリアン・ヴィルツ（ドイツ/レヴァークーゼン）スコット・マクトミネイ（スコットランド/ナポリ）ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン/スポルティングCP）