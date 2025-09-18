バロンドール最有力はやはりデンベレ!? 4冠達成とパフォーマンス向上の総合評価が強いか
22日にパリのシアター・シャトレで2025年のバロンドール授賞式が行われる。今年は圧倒的な受賞候補はいないが、30人の候補者のなかではパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマン・デンベレが最有力ではないかとの意見は根強い。
『beIN SPORTS』がいくつかの理由を考察している。まずはタイトル獲得の多さだ。リーグ・アン、トロフェ・デ・シャンピオン、クープ・ドゥ・フランスという国内3冠に加え、やはりUEFAチャンピオンズリーグを獲っているのが大きい。さらにリーグ・アンの最優秀選手に選ばれただけでなく、CLでもシーズン最優秀選手に選ばれている。
票を分けるとすれば、バルセロナのラミン・ヤマルか。もしくはチームメイトのヴィティーニャも高得票の可能性があるが、どの選手がもっとも票を集めるだろうか。バロンドール候補者30名は以下の通り（※クラブは昨季所属）。
ウスマン・デンベレ（フランス/パリ・サンジェルマン）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（イタリア/パリ・サンジェルマン）
デジレ・ドゥエ（フランス/パリ・サンジェルマン）
クヴィチャ・クワラツヘリア（ジョージア/ナポリ→パリ・サンジェルマン）
アクラフ・ハキミ（モロッコ/パリ・サンジェルマン）
ヴィティーニャ（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）
ヌーノ・メンデス（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）
ジョアン・ネベス（ポルトガル/パリ・サンジェルマン）
ファビアン・ルイス（スペイン/パリ・サンジェルマン）
キリアン・ムバッペ（フランス/レアル・マドリード）
ジュード・ベリンガム（イングランド/レアル・マドリード）
ヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル/レアル・マドリード）
ラミン・ヤマル（スペイン/バルセロナ）
ハフィーニャ（ブラジル/バルセロナ）
ペドリ（スペイン/バルセロナ）
ロベルト・レヴァンドフスキ（ポーランド/バルセロナ）
デンゼル・ダンフリース（オランダ/インテル）
ラウタロ・マルティネス（アルゼンチン/インテル）
アレクシス・マクアリスター（アルゼンチン/リヴァプール）
モハメド・サラー（エジプト/リヴァプール）
フィルジル・ファン・ダイク（オランダ/リヴァプール）
デクラン・ライス（イングランド/アーセナル）
アーリング・ハーランド（ノルウェー/マンチェスター・シティ）
コール・パルマー（イングランド/チェルシー）
ハリー・ケイン（イングランド/バイエルン）
マイケル・オリーセ（フランス/バイエルン）
セール・ギラシ（ギニア/ドルトムント）
フロリアン・ヴィルツ（ドイツ/レヴァークーゼン）
スコット・マクトミネイ（スコットランド/ナポリ）
ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン/スポルティングCP）