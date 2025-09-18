熊本大学は、精子が卵子と受精するメカニズムを解明したと発表しました。これまで原因不明とされた不妊についても解明につながる可能性があります。

【写真を見る】精子はどうやって進む？実は謎だった受精のメカニズム 熊本大学が解明 ポイントは精子の「たんぱく質」

2025年9月17日、熊本大学の野田大地准教授らの研究グループの論文が、世界的な科学誌「ネイチャーコミュニケーションズ」に掲載されました。

熊本大学 生命資源研究・支援センター 野田大地准教授「精子が体内でちゃんと卵と出会うためのメカニズムを明らかにした」

精子はどうやって進んでいるのか

受精に至るには、精子が子宮から卵管へと進む必要がありますが、これまで「どうやって精子が先に進んでいたか」、明確な理由は分かっていませんでした。

今回、研究グループは精子に含まれる「GALNTL5」というたんぱく質に注目し、マウスを使った実験を繰り返しました。

その結果、精子側の「GALNTL5」に、子宮と卵管の境界にある物質が作用することで卵管へと進めるようになることが明らかになったということです。

この研究から、不妊の原因究明や、反対に避妊薬の開発につながる可能性が広がります。

熊本大学 生命資源研究・支援センター 野田大地准教授「メカニズムが分かることで、不妊症の診断法につながるし、避妊薬の開発にもつながる。メカニズムが分からないと避妊薬は作れないので」

現在、不妊については「精子の量や動き」を調べるのが一般的でしたが、「精子側のたんぱく質の状態」「子宮内の物質が出ているか」なども検査の対象となれば、原因不明だったものが、今後は分かるかもしれません。

避妊薬については「精子のたんぱく質を無効にする」、あるいは「子宮と卵管の境界にある物質をなくす」など、これまでには考えられなかった避妊の方法の可能性を探れるようになったということです。