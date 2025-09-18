内田理央、おヘソチラリ ビーチでの夏ショット披露「攻めてる」「可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の内田理央が18日、自身のInstagramを更新。ビーチでのへそ見せスタイルを公開した。
【写真】内田理央、ビーチでへそチラファッション披露
内田は「いつから秋かなー」とコメントし、青い海と空をバックにしたビーチでへそが見える夏らしいスタイルを披露した。白いTシャツとデニムを合わせたカジュアルなコーディネートで、サングラスをかけた爽やかな表情を見せている。
この投稿に、ファンからは「夏らしい」「可愛い」「二度見した」「攻めてる」「スタイル良い」「爽やか」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
