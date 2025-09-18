浅野忠信がヒコロヒー、松村沙友里と乾杯！サントリーがノンアルビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」発売
2025年9月18日(木)、都内にて、サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「ザ・ベゼルズ」の商品説明会・新CM発表会が開催。浅野忠信さん、ヒコロヒーさん、松村沙友里さんらが登壇し、同飲料の味わいについて語った。
【写真】「ザ・ベゼルズ」で乾杯する浅野忠信さん
今年1月に“ノンアル部”を新設し、「ノンアルコール飲料をより積極的に選んでもらうこと」を目指して、ブランドポートフォリオの再構築・飲用接点拡充・コミュニケーション刷新など、マーケティング活動を強化してきたサントリー。そんな同社は、このノンアルコール飲料を“アルコール0.00％のお酒”と位置付け、これを通して、お酒が持つ価値や魅力を伝えていくことで、“酒類文化を伝承していくこと”に取り組んでいる。
同社 ビール・RTD本部 ノンアル部長 福本匡志さんは「ノンアル飲料は、単なるお酒の代替ということではなく、唯一無二の価値によってお客さまに豊かな時間を提案することができると考えています。新時代のお酒文化を築いて未来へと繋げていく、我々サントリーはその挑戦をしているところです」とコメント。続けて、「ノンアルコールビールテイスト飲料で、日々、満たされる喜びを広げていきたい。飲む人が心と体でご満足いただけるおいしさを追求し、お客さまの驚き、感動につなげたいと思っています」と、新製品開発にかけた想いについても語った。
ちなみに「ザ・ベゼルズ」の中味は、ビールの貯酒工程に着想を得た“熟成”により旨みを引き出し、スピリッツ原酒を脱アルコールした“スピリッツエキス”をブレンドすることで、口に含んだときの香り高さ、複層的でじんわり続く余韻を実現している。アルコール0.00％でありながら“ビールで感じられるような飲み応え”を楽しめるのが特徴だ。
イベント後半では、「ザ・ベゼルズ」の新CM「My First BEZERS」篇に出演する浅野忠信さんが登壇した。CMは、ミュージシャンとしても活躍する浅野さんが、音楽スタジオで「ザ・ベゼルズ」の特徴である“熟成の旨み”を体験し、満足げな表情を浮かべる…という内容。これをお披露目すると、見どころについて「撮影現場に自分のギターを持参したんですけど、それに触れながら、おいしい『ザ・ベゼルズ』をいただいて。とても和やかな楽しい時間を過ごさせてもらいました。その辺がCMにもあふれていると思うので見ていただければ」と話した。
さらに、同製品を一緒に楽しむメンバーとして、“ビール好き”のヒコロヒーさん、松村沙友里さんも登壇し、3人で乾杯することに。ヒコロヒーさんは「めちゃくちゃウマい。ノンアルっていうのが信じ難いくらい。本当のビールと同じような感じでおいしいです」、松村さんは「濃くてガツンと刺激もあるので、満足度がすごく高いですね！」と目を丸くし、浅野さんも「最初に飲んだときは、僕もちょっとビックリして。本当にビールを飲んだのと同じような満足感がありましたね」と笑顔を見せていた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
