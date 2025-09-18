¡Ö¹¬¤»¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¥í¥Ã¥ÆÈþÇÏ³Ø¤¬°úÂà²ñ¸«¡¡¥×¥í15Ç¯°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤ÏË´¤Êì¤ÎÁ°¤Ç¤Î2·å¾¡Íø ¡ÖºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¡×
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤¬¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
38ºÐ¤ÎÈþÇÏÅê¼ê¤ÏÆ£Âå¹â¤«¤éÃæ±ûÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤È¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£MVP¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¥×¥í½é¤Î2·å¾¡Íø¤òµÏ¿¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯¤È2022Ç¯¤Ë10¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ï¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢14Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢º£µ¨¤â¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤«¤éÅÐÈÄ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈþÇÏÅê¼ê¤¬°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï8·îËö¤«¤é9·î¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤À¤È¸À¤¤¡ÖºÇ¸å¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤È¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢°úÂà»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ÈÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í15Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢FA¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ2µåÃÄÌÜ¤Ë¤¤¤±¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÁí³ç¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î³ÚÅ·¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¤Èµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡ÖËÍ¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Ë2·å¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿Æ¹§¹Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£