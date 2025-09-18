沈黙を保っていた高市前経済安保担当相も自民党総裁選に立候補の意向を示しました。どんな戦いになるのか、自民党担当の森美華記者が解説します。

――18日に高市氏が手を挙げて、候補者は出そろった形でしょうか？

去年は9人が出馬した総裁選でしたが今年は高市氏、小泉農水相、林官房長官、小林元経済安保相、茂木前幹事長の5人の戦いになる構図が事実上、固まりました。

■総裁選、最新の動きは？ 麻生氏は誰を支持？

まずは、18日の最新の動きを伝えます。小泉氏は岸田前首相の元を訪れ、立候補することを報告し、支援を求めたとみられます。その後、麻生元首相、菅元首相など歴代首相経験者の元を訪れました。

また、高市氏も麻生元首相の元を訪れ、出馬の決意を伝えたとみられます。

――去年は、麻生氏は高市氏を支援しましたが、今年はどうなのでしょうか？

麻生氏が誰を支持するのか、今年は、まだわかっていません。党内で唯一、派閥として残っている麻生派には、およそ40人の議員が所属しています。麻生氏は所属議員の動向は縛らないとしていますが、一定程度の塊で動くとみられ、候補者が続々と支援を得るために麻生氏を訪れている形です。

■林氏の会見、注目点は？

――18日は林氏が政策発表の会見を行いました。森記者が注目したポイントは、どこでしょうか？

林氏がキャッチフレーズに掲げたのは「経験と実績で未来を切りひらく」という言葉でした。また、会見で強調したのは「石破政権の政策の継承」でした。今、林氏に必要なのは党内の議員からの支持です。そこで、この発言の裏には去年1位だった石破首相を支えた議員票を獲得する狙いもあったのかと感じました。

■林氏の強みは？

――その林氏の強みは、どこでしょうか？

やはり経験です。官房長官だけではなく、これまでに外相、文科相、農水相など幅広い分野での経験があり「政策通」として知られています。自民党は選挙で連敗して、危機的な状況と言えます。林氏は周辺に「ピンチの状況だからこそ、経験豊かな自分こそが、ふさわしいと感じる」などと話しています。

■林氏の弱みは？

――一方で弱みは、どこでしょうか？

弱みは「知名度」です。日本テレビが今月行った世論調査でも、「次の総裁にふさわしい人」で林氏は6％で、1位の高市氏、2位の小泉氏に大きく差をつけられている状況です。

林氏は政府のスポークスマンとして1年9か月にわたり、1日2回、記者会見を行ってきました。安倍元首相も、菅元首相も首相になる前に官房長官として実績を積み、発信力を武器に知名度を上げてきた面もありますが、林氏はこの機会を十分に生かせたとは言えないと思います。陣営内部からも「政策通ではあるけれど、発信力が足りず、知名度が上がらないのが悩みだ」という声が出ています。

現段階では高市氏、小泉氏を軸とした戦いになるとみられています。関係者によりますと、林陣営は強みである豊富な経験を生かして、他の候補者との討論会などで経験をアピールし、まずは「2位以内」に入り、決選投票でトップを狙う戦略を描いているということです。