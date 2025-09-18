小倉優子、三男との“手作りおやつ”を披露「かわいいシェフ」「素晴らしい出来映え」
タレントの小倉優子（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。三男（5）と作ったおやつを紹介した。
【写真】おやつを手作りする小倉優子の三男と出来上がった料理
「三男とおやつに大学芋を作りました♪」とつづり、写真をアップ。料理中の三男と、出来上がった大学芋を披露した。
小倉は「スーパーでさつまいもが並んでいて、まだまだ暑いけど秋を感じます」とうれしそうにつづっている。
コメント欄には「美味しいですよね〜」「かわいいシェフのお出ましですね」「素晴らしい出来映えです」「いつも手作りのおやつを一緒に作ったり食べたり素晴らしいですね」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（8）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
【写真】おやつを手作りする小倉優子の三男と出来上がった料理
「三男とおやつに大学芋を作りました♪」とつづり、写真をアップ。料理中の三男と、出来上がった大学芋を披露した。
小倉は「スーパーでさつまいもが並んでいて、まだまだ暑いけど秋を感じます」とうれしそうにつづっている。
コメント欄には「美味しいですよね〜」「かわいいシェフのお出ましですね」「素晴らしい出来映えです」「いつも手作りのおやつを一緒に作ったり食べたり素晴らしいですね」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男（13）、16年11月に次男（8）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。