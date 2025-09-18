「大渦大賞・Ｇ１」（１８日、鳴門）

４号艇の池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が４コースから差し抜けて１着。鳴門周年は２１年９月の６８周年以来となる３回目、通算では１５回目のＧ１優勝を飾った。２着に入海馨（岡山）、３着に河合佑樹（静岡）が入り、３連単は１万４８８０円の万舟券決着となった。

準優のリベンジを見事に果たして池田がＶゴールを駆け抜けた。予選はトップ通過で準優１２Ｒは１号艇だったが、菅章哉（徳島）の３カドまくりに屈し、何とか残して２着。一夜明けた優勝戦は、準優で敗れた菅が作っていった展開を逃さずに突き抜けた。「出来過ぎです。きのうの敵はきょうの友と言うか、本当に描いていた展開だった」と、笑顔でＶを振り返った。

鳴門周年はこれで３回目の優勝。「あまり覚えていない」と話しながらも「鳴門は結構、相性がいいっていうのはありますね」と、水面相性の良さを示した形となった。

賞金１２００万円を上積みして賞金ランキングは２位。「これくらいの位置で行ければ一番いいかな。ケガをしないように最後まで行きたい」。年末の大一番までまだまだ続くＳＧ・Ｇ１ロードでしっかりと存在感を誇示していく。