サンリオ×『ちびまる子ちゃん』がコラボ！ 甘味処「みつや」デザインのトートバッグなど登場
テレビアニメ『ちびまる子ちゃん』とサンリオキャラクターズがコラボレーションした「ちびまる子ちゃん×サンリオキャラクターズフェア」が、9月20日（土）から、東京、大阪、京都、福岡の「キデイランド」5店舗で開催される。
【写真】甘味処「みつや」のトートバッグがかわいすぎる！ サンリオ×『ちびまる子ちゃん』コラボグッズ一覧
■レトロかわいいデザイン
今回開催される「ちびまる子ちゃん×サンリオキャラクターズフェア」は、本コラボのために作成された新たなコラボイラストを使用したグッズの販売をはじめ、数量限定のお買い上げ特典を展開する企画。
アニメにも度々登場する甘味処「みつや」でかき氷やアイスキャンデーを食べるまる子やハローキティたちをはじめ、花輪クンが演奏するヴァイオリンの音色に耳を傾けるタキシードサムなど、おなじみのキャラクターたちが清水を満喫する様子が描かれた「トートバッグ」や「マグカップ」などコラボレーションアイテム全14品が並ぶ。
また、コラボグッズを含む『ちびまる子ちゃん』関連商品を1500円以上お買い上げごとに、「イラストカード」を全5種類のなかからランダムで1枚プレゼント（価格は税込み）。
本イベントの開催は、キデイランド原宿店、キデイランド新宿店、キデイランド大阪梅田店、キデイランド京都四条河原町店、キデイランド 福岡パルコ店で予定している。
