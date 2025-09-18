¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡×Î¥º§·Ð¤Æ¸µV6¤ÈÅÅ·âº§¡Ä52ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡¿Íµ¤²Î¼ê¤Îà½éÎøÁê¼êá¤Ç¤âÏÃÂê¡Ö¶¦±é¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¡ÏÃÂê¤Î±Ç²è¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
À÷¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¥³¡¼¥Ç¡¡¥ì¥¢¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖV6¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î·ëº§¤«¤é7Ç¯¡Ä¡£52ºÐ½÷Í¥¤Îà2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÂô¤ê¤¨¡£
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÊ¡»³²í¼£(56)=Ä¹ºê¸©½Ð¿È=¤¬±é¤¸¤ë³§¼Â¹¸«¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¢¥Ê¥®¥µ¡¦¥¤¥ï¥Î¥ïÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤¤â¤«¤±¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Þ¥·¥ã¤È¤ê¤¨¤Á¤ã¤ó¤Î¶¦±é¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éµÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¡¢Èþ¤·¤µ¤¬³ÊÃÊ¤Ë¡×¡Ö²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âËÜÅö¤ËåºÎï¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜÂô¤Ï2009Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â16Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Åö»þV6¤Î¿¹ÅÄ¹ä(46)¤È18Ç¯¤ËºÆº§¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£