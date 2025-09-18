¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ë¡Ä¡×àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼á¤Ô¤Ã¤Á¤Ô¤Á¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó»Ñ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¡ÖÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×
¹õ¤¤Ä¹Âµ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¯¤ë¤¯¤ë
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤¬à¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ò²ñ·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤è ¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ð¥¤¥È·ÐÎò¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢1ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤Ä¹Âµ¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¤°¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤È½ª»Ï¾Ð´é¤ÎÉ½¾ð¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Öµï¼ò²°¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¡ÖÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤ä¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤¤¡Á¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÌî¤Ï2020Ç¯·ëÀ®¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢àÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼á¤È¾Î¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£