¡Öµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡×¥Þ¥®¡¼àÆ©¤±¥·¥ã¥Ä¡õ¶Ë¥ß¥Ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÃË¤Ï¤¹¤°¡Ä¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×
Æ©¤±¤ëÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÄ¶¥ß¥Ë¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼(33)¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¤ÇºÇ¿·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖLove my @chloe¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âµ¤¬¥¿¥Ý¥¿¥Ý¤Î¡¢Æ©¤±¤ëÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë Ä¶¥ß¥Ë¤Î¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¶À±Û¤·¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂµ¤À¤é¡¼¤ó·Ï1ÈÖ¶ì¼ê¤«¤â..¡×¡Ö³°¿©¤Î»þ¤ÏÂµµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡ª¡×¡ÖÌÜ¼þ¤êÂç¾æÉ×¡©¡×¡ÖÃË¤Ï¤¹¤°Íî¤Á¤ë¤ï¡×¡Ö¥Á¥å¥Ã¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£