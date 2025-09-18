トカラ列島の近海を震源とする地震が、相次いでいます。17日、十島村の諏訪之瀬島で、震度5弱の揺れを観測しました。活発な火山活動が続く諏訪之瀬島。専門家は「地震とともに、噴火にも注意が必要」だと、指摘しています。



17日午後9時55分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、諏訪之瀬島で震度5弱を観測しました。島には、40世帯67人がいましたが、ケガ人などの情報は入っていません。





（諏訪之瀬島学園・ 原口忠大教頭）「かなり揺れました。自分の家の棚の物が、落ちたりしました。今までで、一番大きかった」18日、消防団が島内を点検しましたが、被害は確認されず、小中学生はヘルメットを被り登校し、通常通り授業が行われたということです。ただ、体に感じる地震は、一夜明けた18日も続いていて、午後5時までに34回観測されています。十島村は、19日の定期船で職員2人を島に派遣することにしています。トカラ列島の近海では、25年6月から群発地震が起きていますが、今回の地震について専門家は──。（鹿児島大学・井村隆介准教授）「震源の位置50キロぐらい離れているので、全く別の地震が起こっていると、考えたほうがいい」活発な火山活動が続く諏訪之瀬島。17日の映像を見ると、御岳の火口の上空が明るく見える、「火映」と呼ばれる現象が起きています。（鹿児島大学・井村隆介准教授）「御岳が真っ赤になっているような様子が映っていたので、地震とともに、噴火というものに対しても、注意を要する地震ではないかなと、僕は思います。火山地域で有感（地震）になるっていうのは、あんまりない」気象庁は、地震の前後で火山活動に特段の変化は見られないとしていて、噴火警戒レベルは火口周辺規制の「2」を継続しています。気象庁は、今後1週間程度、震度5弱程度の地震に注意を呼び掛けています。