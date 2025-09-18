“未完の大器”新海まき、限界露出に挑む 27歳とは思えない妖艶さで本能をくすぐる
俳優やグラビアで活動する新海まき（27）の1st写真集『刻に咲く』（講談社）が、10月31日に発売されることが決定し、先行カットが公開された。デビューから11年、これまで“未完の大器”と呼ばれてきた新海が、満を持して世に送り出す渾身の一冊となる。
【写真】「奥深い色気」限界露出に挑む新海まき
新海は人見知りで前に出ることが苦手な性格から、チャンスをつかみ損ねることが多く、活動に悩んだ時期もあったという。だが韓国で「日本のセクシーお姉さん」として注目を浴び、YouTube動画は20万回以上再生されるなど人気を獲得。日韓両国で活動するなか“逆輸入”の形で再評価され、2025年には新事務所に移籍するなど飛躍の準備を整えてきた。
今回の写真集は「せっかくのチャンスなので自分の中の限界まで頑張る」と意気込み、湯煙のなかでGカップボディを惜しみなく披露。テーマは“ワケアリな恋につかれて一人旅に出た27歳女性”で、無邪気な笑顔と大人の色気を併せ持つ姿を表現している。
新海は高校時代に芸能界入りし、アイドルグループやダンスボーカルグループで活動後、2020年「グラビアネクスト2020オーディション」で審査員特別賞を受賞。翌年には同プロジェクトのアンバサダーを務めた経歴を持つ。
【写真】「奥深い色気」限界露出に挑む新海まき
新海は人見知りで前に出ることが苦手な性格から、チャンスをつかみ損ねることが多く、活動に悩んだ時期もあったという。だが韓国で「日本のセクシーお姉さん」として注目を浴び、YouTube動画は20万回以上再生されるなど人気を獲得。日韓両国で活動するなか“逆輸入”の形で再評価され、2025年には新事務所に移籍するなど飛躍の準備を整えてきた。
新海は高校時代に芸能界入りし、アイドルグループやダンスボーカルグループで活動後、2020年「グラビアネクスト2020オーディション」で審査員特別賞を受賞。翌年には同プロジェクトのアンバサダーを務めた経歴を持つ。