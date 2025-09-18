堀田真由、自身へのごほうびは生ガキ「20個を1人でペロッと」 撮影時は食べられない反動も
俳優の堀田真由が18日、「カルティエ 銀座4丁目ブティック」オープニングイベントに出席。ハイジュエリーをまとい、軽やかに登場した。
【全身ショット】清楚な黒ドレスにジュエリーを纏って登場した堀田真由
店内にちなんで自身へのごほうびを語ることに。堀田は「生ガキです」とにっこり。「オイスターが大好きで。でも、やっぱり撮影が続くと体調のこととかもあったりして食べられない。休みがあるとなったら、オイスターのお店に行ったり、デリバリーもしてしまうぐらい取り憑かれています（笑）。多くて15個、20個を1人でペロッと食べてしまう。私のごほうびタイムには生ガキが欠かせません！」と話していた。
あす19日にオープンを迎える「カルティエ 銀座4丁目ブティック」は、カルティエアジア最大級となるブティック。地上4階から成る同店には、最上階に「レジデンス」と名付けられたプラベートな空間が日本で初めて併設され、バー＆ダイニングを備えたラグジュアリーな空間となる。
イベントには高畑充希、清原果耶、山口智子、浦沢直樹、江崎文武（崎＝たつさき）、坂本美雨、内田也哉子、Awich、賀来賢人、木戸大聖、黒島結菜、杉野遙亮、鈴木保奈美、高橋一生、玉森裕太（Kis-My-Ft2）、戸田恵梨香、中条あやみ、芳根京子らも登壇した。
