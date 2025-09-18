TBS「世界陸上」の中継に、フリーアナウンサーの中井美穂（60）がサプライズ登場した。

中井は俳優の織田裕二とともに2022年オレゴン大会まで25年間、番組のメインキャスターを務め、この日はスペシャルゲストとして出演。

中継開始直後に呼びこまれる形で登場。織田と握手を交わし、「わー織田さん！」と手を振る仕草。

「大変ご無沙汰しております。応援に来てしまいました。遊びに来ちゃいました」と笑顔。

初日から現地観戦していたといい、男子棒高跳びでデュプランティスが世界新をマークした一戦を目撃。今大会、印象に残ったシーンとしてあげ「大人になって…いやあびっくりですよ」としみじみ。

キャスターではない立場で見る世界陸上は「満員のスタジアムがまぶしすぎて、選手、スタッフの皆様もまぶしかった。このスタジオも遠くから見てましたけどまぶしかった。一ファンとしては手に汗握る瞬間ばかりでした」と語った。

織田から「ビール片手に見ましたか？」と聞かれ、「資料も見ずに、目の前のシーンにキャー！って言える喜び。すごいご褒美もらったと思っています」と満面の笑み。これに織田は「いつかやってやる」とうらやましそうにジョークを飛ばして笑いを誘った。

ネット上からも「やっぱり世陸と言えばコレコレ」「今日は中井美穂さんだ！！」「中井美穂さん降臨」「中井美穂さん来て織田さんめっちゃ嬉しそう」「なんかもう泣けてくるな」「これぞ世界陸上」などと声が相次いだ。