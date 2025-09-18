１７日に東京・国立競技場で行われた世界陸上の男子やり投げ予選は、Ａ組で崎山雄太（愛媛県競技力向上対策本部）が７７メートル６１、ディーン元気（ミズノ）は７７メートル０１に終わり、ともに敗退。

Ｂ組の長沼元（スズキ）も７４メートル７０で敗退した。

やりが一番飛ぶ時、手応えは得られない

１７日の予選で、崎山は８７メートル台に乗せた７月の日本選手権とは別人のようだった。構えの時点から指先に力が入っていたし、３投ともまるで手投げ。バネとスピードという持ち味を生かせていなかった。

海外勢も含め近年は、やりを投げる瞬間にばかり意識を向ける選手が多いと感じる。助走があるやり投げは体全体の推進力をやりに伝え、流れるように投げることが大切。やりが一番飛ぶ時、満足感や手応えは得られないものだ。崎山は８７メートル台を投げて「もっと指がかかっていれば」と考えてしまったのではないか。指先の感覚ばかり追い求めると、投てきは崩れてしまう。

力任せな投げから脱却したディーンは、日本勢で最もメダルに近いとみていた。（踏み込み足の）ブロック動作もうまくできておらず不思議だったが、腰椎骨折と聞いて合点がいった。

日本選手にはまず、やりをまっすぐきれいに出すための技術を身につけてほしい。それだけで３メートルは伸びるだろう。海外勢に付け入る隙は十分にある。（男子やり投げ日本記録保持者、溝口和洋）