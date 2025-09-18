Ì±ÊüÏ¢¤¬´ë¶ÈÅý¼£¶¯²½¤Î»Ø¿Ë°Æ¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¼õ¤±
¡¡ÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¡ÊÌ±ÊüÏ¢¡Ë¤Ï18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢Ì±Êü³Æ¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÌ±´ÖÊüÁ÷¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ø¿Ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤Î°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¸¡Æ¤²ñ¤ËÀâÌÀ¤·¡¢ÃÙ¤¯¤È¤â2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢Ì±Êü³Æ¼Ò¤¬¡Ö¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÅ°Äì¡×¡ÖË¡Îá¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Î½ç¼é¡×¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤ÆÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¡£ÆÈÁ±Åª¤Ê´ë¶È±¿±Ä¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤è¤¦»ëÄ°¼Ô¤ä¼è°úÀè¤Ê¤É¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î¶¯²½¤ä¡¢ÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì±Êü³Æ¼Ò¤Ï»Ø¿Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¾õ¶·¤ò¼«¼çÅÀ¸¡¤·¡¢Ç¯1²ó¸øÉ½¡£Ì±ÊüÏ¢¤Ï³Æ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¡£