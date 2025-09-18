吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。「天気のポイント」です。

小野：

きょう18日の雨を境に、季節が進みます。あす19日は晴れますが、20日・土曜日、21日・日曜日は再び雨でしょう。



きょう18日正午の天気図です。

小野：

前線の通過に伴って、石川県内は午前中、雨の降り方が強まりました。白山・白峰では、午前10時半過ぎまでの1時間に、9月としては観測史上最大の61.5ミリの激しい雨が降りました。

小野：

そして、前線の通過で、石川県内は夏から秋の空気に変わりました。金沢の正午の気温を比べますと、きのう17日は真夏日でしたが、きょう18日は25度を割っていて、10度近く下がりました。



吉道：

空気が入れ替わったんですね。



小野：

あす19日の朝9時の予想天気図です。

小野：

前線はさらに南に下がり、石川県内は高気圧に覆われます。ただ、大陸には次の前線が見えます。この前線が、20日・土曜日、21日・日曜日に雨を降らせます。



気象台の週間予報です。

小野：

20日・土曜日、21日・日曜日は雨で、降り方が強まる可能性があります。週明けは晴れるでしょう。いまの時期の最高気温は、金沢では26度くらいですので、平年よりは少し高いでしょう。



吉道：

早く、本格的な秋の爽やかさを感じたいですね。