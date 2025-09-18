工藤静香、美ボディライン際立つドレス姿「ヒップが綺麗」「着こなしがエレガント」
【モデルプレス＝2025/09/18】歌手の工藤静香が18日、自身のInstagramを更新。7月のライブで着用したストライプドレス姿を公開した。
【写真】工藤静香、美ボディライン際立つドレス姿
工藤は「この衣装は7月のみで、ライブビデオに入らないのです」とコメントし、控え室で撮影したドレス姿を披露した。「ストライプが斜めに入っていて、とても素敵な衣装だったので、こちらで紹介させてください」と衣装の魅力について語っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ヒップが上がってて綺麗」「二度見した」「素敵な衣装」「着こなしがエレガント」「さすが」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆工藤静香、美ヒップ際立つドレス姿披露
