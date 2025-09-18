清原果耶、31カラット超えのダイヤモンド身につけ登場 ノースリーブドレスから美肌輝く【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の清原果耶が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】清原果耶、美肩輝くノースリ姿
清原は、身体のラインにぴったりと沿ったノースリーブドレスから美しい素肌を披露。首元には、合計31.24カラットとなる492個のダイヤモンドがあしらわれた華やかなダイヤモンドのネックレス、そして人差し指にはカルティエの象徴である「パンテール」がデザインされたリングが輝いていた。清原はジュエリーについて「人差し指にパンテールが今日居てくれていて、普段こういう場に出させていただくとすごく緊張するんですが、今日は少しだけ穏やかな気持ちで立てています」と微笑んだ。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、清原のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
