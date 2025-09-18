賀来賢人、家での“ご褒美時間”明かす 報道陣にもオススメ「CMしているわけでもなんでもないですけど」【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】俳優の賀来賢人が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】賀来賢人、リムレスメガネで新たな魅力
◆賀来賢人、トレンドのリムレスメガネ身につけ登場
賀来は、胸元のボタンを開けたセクシーなスーツ姿にトレンドのリムレスメガネ、ゴージャスなブローチを合わせたスタイルを披露。また、ヒゲ姿で色気を放出した。
日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックにちなんで「ご褒美時間に欠かせないもの」を聞かれた賀来は「骨盤職人って知ってます？」と問いかけ。続けて「骨盤職人っていう木に丸が引っ付いている、いわゆるマッサージ機なんですけど。（通常のマッサージ機で）お尻をふみふみしていると、（ツボの）入りたいところに入らないじゃないですか。でも違うんですよ、骨盤職人は全部入っています、奥の奥まで。骨盤職人でお風呂上がりにほぐほぐするのが僕のご褒美時間」と独自のリフレッシュ方法を告白。さらに「本当、買ってください！CMしているわけでもなんでもないですけど（笑）」と取材陣に呼びかけ、笑いを誘った。
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、賀来のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】