第1子妊娠中・高畑充希、ふっくらお腹でイベント登壇 “総額1億円超え”ジュエリー身にまとう【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の高畑充希が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】第1子妊娠の高畑充希、イベント登壇でふっくらお腹披露
第1子を妊娠中の高畑は、フレアスカートが印象的なセットアップを着こなし、美しい脚とふっくらとしたお腹を披露。また、総額1億5325万円超えのきらびやかなジュエリーを身にまとい華やかさをプラスした。
カルティエの象徴である「パンテール」をテーマとしたアニメにてエンディング曲の歌唱、声の出演を果たす高畑。同アニメで描かれる自由な精神や個としての強さ、美を見極めている力について共感することを聞かれると「当時はもう少しパワフルに働く女性が少し珍しい時代だったのかなと思うんですが」と前置きし「自分のアイデアをもとに失敗を恐れず飛び込んでいる姿、最初の1人になる力強さには、私も怖がらずに飛び込める人でありたいと思うので共感というか『こうあれたらいいな』と思いました」と伝えた。
高畑は2024年11月、俳優の岡田将生との結婚を発表。2025年7月に第1子の妊娠を報告している。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、高畑のほか、Kis-My-Ft2の玉森裕太、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
◆高畑充希、ふっくらお腹で登場
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
