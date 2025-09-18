キスマイ玉森裕太、ライブ衣装に“絶対取り入れているもの” スタイル際立つセットアップ姿で登場【「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント】
【モデルプレス＝2025/09/18】Kis-My-Ft2の玉森裕太が9月18日、カルティエ銀座4丁目ブティックにて開催されたオープニングイベントに出席した。
【写真】玉森裕太、スタイル際立つセットアップ姿
玉森は、金髪に合わせた明るめのベージュのセットアップで登場し、美しいスタイルを際立たせた。また、手元には220万円を超えるイエローゴールドのウォッチが輝いていた。玉森は、メゾンの象徴「パンテール」の精神を体現している本ブティックにちなんで「パンテールらしい、力強さや優雅さを兼ね備えた一面」を聞かれると「僕は好きなものは長く好きなことが多いのでコンサートだとライブの衣装を作らせていただいているんですけど、お花が好きなので絶対どこかに取り入れています」と答えた。
また、日本初のレジデンスが併設されている非日常的な空間が潜んだ本ブティックになぞらえて「ご褒美時間」について質問が飛ぶと「大変な仕事のあとだったり、大きな仕事をやり遂げたあと、日常でもお風呂上がりにどんなに疲れていてもコーヒーを淹れて、1回何も考えずにコーヒーをただただ飲んでいる時間が僕は好きで、大切で、ご褒美な時間だなと思います」と口に。頻度については「ほぼ毎日飲んでいます」と伝えた。
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、玉森のほか、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】玉森裕太、スタイル際立つセットアップ姿
◆玉森裕太、セットアップ姿披露
玉森は、金髪に合わせた明るめのベージュのセットアップで登場し、美しいスタイルを際立たせた。また、手元には220万円を超えるイエローゴールドのウォッチが輝いていた。玉森は、メゾンの象徴「パンテール」の精神を体現している本ブティックにちなんで「パンテールらしい、力強さや優雅さを兼ね備えた一面」を聞かれると「僕は好きなものは長く好きなことが多いのでコンサートだとライブの衣装を作らせていただいているんですけど、お花が好きなので絶対どこかに取り入れています」と答えた。
◆「カルティエ銀座4丁目ブティック」オープニングイベント
同月19日に銀座で4店舗目となるアジア最大級のブティック「カルティエ 銀座4丁目ブティック」がグランドオープン。それに先駆け開催されたオープニングイベントには、玉森のほか、高畑充希、高橋一生ら豪華セレブリティがカルティエのきらびやかなジュエリーをまとって登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】