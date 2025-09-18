「御上先生」吉柳咲良「気分上がる」手作り夕食披露「色合いが綺麗」「ヘルシー」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女、彩り豊かな手作り夕食
吉柳は「昨日はお昼そんなに食べられなかったから夜たくさんご飯食べた」とつづり、食卓を公開。三色丼、サラダ、味噌汁、冷や奴が並んでおり、「3色丼って気分上がるよね〜」としている。
この投稿に、ファンからは「色合いが綺麗」「サラダたっぷりでヘルシー」「バランス取れてる」「自炊してるの尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「御上先生」生徒役美女、彩り豊かな手作り夕食
◆吉柳咲良「気分上がる」手作り夕食披露
吉柳は「昨日はお昼そんなに食べられなかったから夜たくさんご飯食べた」とつづり、食卓を公開。三色丼、サラダ、味噌汁、冷や奴が並んでおり、「3色丼って気分上がるよね〜」としている。
この投稿に、ファンからは「色合いが綺麗」「サラダたっぷりでヘルシー」「バランス取れてる」「自炊してるの尊敬」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】