向井地美音（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/18】AKB48の向井地美音が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ夏らしいコーディネートを公開した。

【写真】AKB人気メンバー、美脚際立つ夏コーデ

◆AKB48向井地美音、美脚際立つ夏コーデ披露


向井地は「いつの日か今日を思い出すよ 一番暑い夏を」とコメントし、青空の下で美しい脚が際立つフリルスカートスタイルを披露した。水色のトップスとデニム調のフリルスカート、白いハイソックスとスニーカーを合わせた爽やかな夏コーディネートで、街中での一枚を公開している。

この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美脚」「二度見した」「爽やか」「夏らしい」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】