「グラスハート」ヒロイン・宮崎優「実家に帰って家族で餃子つくった」家族とのプライベートショットに反響「自然体で可愛い」「仲良しで微笑ましい」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族とのプライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「グラスハート」ヒロイン、家族との密着ショット
宮崎は「久しぶりに実家に帰って家族で餃子つくったよ」とつづり、家族で餃子を作る様子を公開。並べられたたくさんの餃子や、家族と顔を寄せ合う仲睦まじい写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「自然体で可愛い」「仲良しで微笑ましい」「楽しそう」「一緒に餃子作りたい」「素敵な家族」「癒される」といったコメントが寄せられている。
宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を演じ、注目を集めている。（modelpress編集部）
