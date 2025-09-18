日中はまだまだ暑さが残りますが、朝夕は少しずつ過ごしやすい気候となり、秋の気配が近づいてきました。そんな時期に気をつけたいのが「秋バテ」です。症状や対策をお伝えします。

季節の変わり目は、体調の変化に注意が必要です。



■街の人

「暑かったり、涼しくなったり。ぼーっとしている時間があるとか、物忘れが最近ある。何をどこに置いたかをよく忘れます。」

「夏の疲れなのか、寝ているけれど昼間に眠たくなることが確かにありますね。すっきりしたい感がずっとあります。あまりにも夏が暑すぎて長すぎて、その疲れがずっととれずに、もう限界かな。」

「家の中で冷房をかけるようにしているけれど、体がなまってしまう。足の動きも悪くなる。夏にいくら静養していても、その反動で秋バテが必ずくる。」





「疲れがとれない」「ぼーっとする」といった複数の症状は、「秋バテ」のサインかもしれません。

こちらは大正製薬が8月に行った「秋バテ」に関する調査です。夏の終わりに、倦怠感や胃腸の不調など「秋バテ」の症状を感じたかどうか尋ねたところ、6割近くが感じたと回答しました。

医師は、「秋バテ」の原因の一つは季節の変わり目の気温変化だと指摘します。



■井上さとし内科・井上聡 院長

「夏に冷たい冷房の中に入っていたり、睡眠不足で自律神経が乱れて、頭が痛い、睡眠不足、食欲が湧かないなど様々な症状が出る人がいます。放置しておくと仕事にも差し支えるし、免疫力が低下する。これからインフルエンザやコロナ、いろいろなウイルスが蔓延（まんえん）する秋から冬に向かいますので、対策を行っていただきたいと思います。」



「秋バテ」を防ぐには、どうしたらよいのでしょうか。



■井上院長

「毎日、ストレッチや軽いジョギングなどの運動をして代謝を保つ。秋の食べ物は豊富にミネラルやタンパク質、ビタミンが入っているので、そういったものをとる。」

「秋バテ」によいとされる食材を、福岡市のスーパーで探しました。



■中村安里アナウンサー

「スーパーの食品売り場です。今が旬の食材がずらりと並んでいます。」



こちらのスーパーでは、サツマイモやカボチャ、レンコンといった秋野菜の入荷が増えているといいます。また、ことしはサンマも脂ののりがよく、リピーターが多いということです。栄養豊富な秋の味覚は今、売れ筋の商品となっています。

旬の食材を使った「秋バテ予防レシピ」について、専門家に聞きました。



■九州栄養福祉大学・室井由起子 准教授

「魚はサンマやシャケなど旬のものを入れたり、主食に使うサツマイモやカボチャなどの野菜も、秋バテ予防の解決方法ではないかと思います。」



焼くだけで簡単に作れる鮭のホイル焼きや、レンコンやゴボウなど根菜類を使ったきんぴらがおすすめだといいます。

「秋バテ」の原因となる自律神経の乱れの改善には、いつもの料理に加える一手間が有効です。



■室井 准教授

「味噌汁を豚汁風にして、秋のサツマイモやレンコンなどの根菜と豚肉を合わせるのもいいと思います。」



体を温める根菜類と、疲労回復が期待できる豚肉を使った温かいスープなどが「秋バテ」予防に効果的だということです。



何かと不調が出がちな季節の変わり目。健康的に過ごすために、まずはバランスのよい食事が大切です。