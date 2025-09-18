ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊７８ｂｐと明確に逆転 両国の信用力の差が歴然に ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊７８ｂｐと明確に逆転 両国の信用力の差が歴然に

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１、伊７８ｂｐと明確に逆転 両国の信用力の差が歴然に

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:06時点）（%）

ドイツ 2.688

フランス 3.493（+81）

イタリア 3.469（+78）

スペイン 3.24（+55）

オランダ 2.853（+17）

ギリシャ 3.337（+65）

ポルトガル 3.091（+40）

ベルギー 3.22（+53）

オーストリア 2.994（+31）

アイルランド 2.919（+23）

フィンランド 3.058（+37）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）



ドイツとフランスの１０年債利回り格差いは８１ｂｐに拡大している。一方、イタリアでは７８ｂｐ都市苦笑。フランスとイタリアの信用力の差が歴然となっている。



フランスでは政局不安が続いている。財政持続可能性への懸念、経済の低迷などが投資家のフランス債投資を躊躇させているようだ。緊縮財政に対する抗議デモや大規模ストで社会が混乱する面も指摘される。一方で、イタリアでは政治的安定に加え、財政赤字削減の方針が示されており、投資家からの信頼感を得ている状況だ。

外部サイト